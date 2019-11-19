"Я притворяться не хочу, не умею и не буду": Волочкова откровенно о романах с женатыми

Анастасия Волочкова представила автобиографическую книгу "Плата за успех". В своем творении скандально известная балерина откровенно рассказала об отношениях с несвободными мужчинами.

Анастасия Волочкова одна из самых ярких и неординарных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Балерина подчеркивает, что пользуется повышенным вниманием не только со стороны журналистов и поклонников, но и мужчин. Причем часто ей приписывают романы с женатыми. В своей новой книге "Плата за успех" артистка посетовала, что ее преследует человеческая зависть.

"Понимаю, что отчасти я сама виновата, я веду довольно открытый образ жизни. А у нас не принято показывать свое счастье, словно в счастье есть что-то зазорное. Нельзя рассказывать о своих мужчинах, лучше помалкивать, а еще лучше – постоянно жаловаться. Таким все сочувствуют, жалеют их, закрывают глаза на все то, что мне, Анастасии Волочковой, никогда не простят", – высказалась балерина.

Артистка решила расставить все точки над i в этом вопросе, потому что "я притворяться не хочу, не умею и не буду". Балерина отметила некую закономерность. О ее романах с несвободными мужчинами говорят бывшие женщины этих самых мужчин. "Это всегда бывшие жены, а то и вовсе не жены, а случайные подруги, отношения с которыми у этих мужчин давно остались в прошлом. Но которые вдруг вспомнили о своих бывших мужчинах, как только появилась возможность повысить свою популярность за счет имени известного человека, чье имя всегда в топах обсуждений", – объяснила Анастасия Волочкова.

Балерина также указала на то, что если бы мужчины уходили от своих женщин "просто", это не было бы такой сенсацией, если бы они предпочли им Анастасию Волочкову. "Не имеет значения, что муж ушел три года назад, а роман с Волочковой начался только что. У бывших подружек сразу появляется повод засветиться в каком-нибудь ток-шоу, явить миру свое лицо из телевизора. Последнее время это просто навязчивая параноидальная идея всех подобных дам. Ведь у нее появился новый статус – несчастная жертва сексуальной балерины Волочковой, грозы семейств и королевы-разлучницы", – язвительно высказалась артистка.

По признанию Анастасии Волочковой, такие женщины вызывают у нее смесь раздражения и жалости, ведь, по ее логике, такие дамы живут не своей жизнью, а ее. В заключение балерина призвала их заняться собой и попытаться освоить шпагат, раз, по мнению артистки, он этих дам так будоражит, передает сайт "Комсомольская правда", в чьем распоряжении оказался труд танцовщицы.