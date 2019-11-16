Вскрылись сенсационные подробности о любовнике Волочковой

Участник 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов рассказал, что сейчас рядом с Анастасией Волочковой находится мужчина, с которым она в будущем свяжет свою жизнь. "Смена имиджа этому и поспособствовала, ведь женщина расцветает не тогда, когда она в поиске, а когда она уже обрела того единственного", – подчеркнул он.
Ясновидящий отметил, что новый возлюбленный имеет крепкое телосложение и старше балерины на несколько лет. Ухажер занимает хорошую должность и живет на две страны. По словам Александра Кинжинова, знаменитость уже совсем скоро представит своего избранника публике.
В то же время участник "Битвы экстрасенсов" считает, что пару связывают скорее дружеские чувства, чем любовные. "Я не скажу, что это настоящая любовь, он больше друг, человек близкий ей душой, тот с которым она и останется на долгие годы", – приводит слова ясновидящего Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова дала откровенное интервью корреспонденту "Дни.ру", во время которого поделилась подробностями своей интимной жизни. "Секса мне хватает всегда", – заявила знаменитость, добавив, что с такой внешностью, как у нее, трудно остаться неудовлетворенной.
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