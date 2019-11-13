"Все в тренде": Утяшева в сетчатой юбке вызвала фурор

Недавно знаменитость сменила имидж. Телеведущая перекрасилась из брюнетки в блондинку и взялась за гардероб. Теперь супруга шоумена Павла Воли отдает предпочтение смелым нарядам, привлекающим внимание многочисленных поклонников.
На днях Утяшева посетила вечеринку под кодовым названием "Ночь принадлежит мне" от косметического бренда Estée Lauder. Мероприятие состоялось в театре "Школа современной пьесы". Ляйсан собрала стильный образ в черном цвете: водолазка с короткими рукавами, сетчатая юбка, колготки и туфли-лодочки.
Эксперт по имиджу и стилю Елена Бестави прокомментировала наряд телеведущей. По словам специалиста, этот аутфит подчеркивает ее природные данные.
"Образ в целом напоминает коллекцию Dior прет-а-порте, осень-зима – 2019/2020. То есть все направления, предложенные в этой коллекции, соблюдены. Это и водолазка, и юбка А-образного силуэта, плюс кожа, плюс полупрозрачность. Это все супермодно, все в тренде. Я считаю, выглядит великолепно!" – подчеркнула эксперт в разговоре с корреспондентами Teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Самая интересная!
Переспала за деньги
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Короткая стрижка
Куколд