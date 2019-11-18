Бузовой устроили травлю за нелепый внешний вид

Знаменитость опубликовала в "Инстаграме" снимки с картинга в розовом коротком платье. Ее фигура на них выглядит непропорциональной. Пользователи Сети пришли в недоумение от того, насколько Ольга Бузова злоупотребляет фоторедакторами.
Невероятной длины ноги и маленькая голова навеяли владелице странички anshlak ассоциации с киногероями, передает Teleprogramma.pro. "Люди X они существуют!", – написала она в своем блоге. Фолловеры тут же поддержали ее и принялись травить Ольгу Бузову.
Россияне упражнялись в остроумии, высмеивая певицу. "Она реально это выкладывает? Господи, слононог умом тронулся, бабка Янка покусала", "Я так в детстве две сломанные Барби соединяла. Получалось такое же нелепое тело", "Да там все не пропорционально", "Шестая палата уже освобождена", "Мне страшно! Выключите, пожалуйста", – высказались комментаторы.
Отметим, Ольга Бузова часто подвергается насмешкам хейтеров. Так, ранее они распекли ее за то, что одном из фото у нее "поехала" скула. Злопыхатели заявили, что телезвезда переборщила с фотошопом, сделав это неумело.
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