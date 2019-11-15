Бузова случайно рассекретила будущего мужа

О личной жизни поющей ведущей не говорит, разве что, ленивый. Она уже давно интересует ее фанатов.
Судя по всему, Ольга Бузова решила приоткрыть завесу тайны. Во время последнего концерта программы "Под звуки поцелуев" звезда сделала неожиданное заявление. Она поблагодарила будущего мужа, который якобы все это время был на ее выступлении.
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