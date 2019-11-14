У Ольги Бузовой обнаружили опухоль на лице

Ольга Бузова выложила свежую фотографию. Однако многочисленные поклонники пришли в ужас, разглядев на лице поющей ведущей странную шишку.

Ольга Бузова выложила на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" фотографию, сделанную во время ее работы в рамках скандально известного реалити-шоу "Дом-2". "Трудовые будни 🤗😌🎥 Как же важно, чтоб работа была в радость 🙃 желаю каждому из Вас найти свое призвание (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к подписчикам Ольга Бузова.

На снимке поющая ведущая запечатлена в черных брюках и черной блузке, изюминкой которой стали широкие розовые рукава. Темные волосы Ольга распустила и убрала за уши, открыв лицо. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание на, по их мнению, инородное тело на голове звезды "Дома-2". Речь идет о выпуклости на челюсти Ольги.

Судя по комментариям, некоторые фанаты сочли, что у Ольги Бузовой флюс, и ей необходимо срочно обратиться ко врачу, а не работать. Другие предположили, что поющая ведущая неудачно поработала над лицом в фотошопе. А третьи и вовсе диагностировали звезде "Дома-2" опухоль. Отметим, что сама Ольга пока никак не прокомментировала тревожные отзывы интернет-пользователей.

Отметим, что Бузова работает на износ: она не только снимается в нескольких реалити-шоу, но еще и раздает интервью, принимает участие в различных фотосессиях, записывает новые песни, дает концерты, к которым тщательно готовится. Так, совсем скоро поющая ведущая выступит в Москве и Санкт-Петербурге с программой "Под звуки поцелуев". "Сцена – моя жизнь 👸🏻🤤 не бывает одинаковых концертов, каждый раз, как в первый раз ❤️ Спасибо каждому, кто приходит на мои выступления", – поблагодарила фанатов Ольга Бузова.