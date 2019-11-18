Оплеванная из-за "Евровидения" Ольга Бузова решила продавать водку

Бизнесвумен не привыкла отчаиваться. Она нашла новый способ подзаработать и решила запустить линейку алкогольной продукции под своим именем: водку, виски, коньяк и пиво.
Первый шаг уже сделан – певица зарегистрировала несколько товарных знаков. Тем не менее, о сроках запуска спиртного и дизайне бутылок пока ничего не известно.
Отметим, 20 ноября в Санкт-Петербурге в клубе "А2" в последний раз состоится шоу "Под звуки поцелуев". Поэтому на данный момент все силы звезды уходят на подготовку к сольному концерту. Программа обещает быть яркой.
Напомним, недавно Бузова заявила о желании представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение". По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна, Ольге с ее затеей ничего не светит. Эксперт заверил, что раньше 2021 года исполнительница не появится на международной сцене, сообщали "Дни.ру".
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