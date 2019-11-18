Алчная Пугачева отняла самое ценное у борющегося с раком Дементьева

Дементьев назвал сотрудничество с певицей чудом. "Несколько лет назад я написал для Пугачевой музыку и текст, послал демку на электронный адрес наудачу. И каково было удивление, когда через полгода мне перезвонила сама Алла Борисовна: "Не продал еще?", – рассказал автор-песенник.
Затем, по его словам, с ним связались помощники Аллы Пугачевой. Они предоставили ему договор, в котором упоминалось, что тот лишается прав на песню. "Увидев в бумагах пункт про отчуждение прав, замешкался, ведь пришлось бы связываться с Пугачевой, чтобы переделать договор. Плюс был в подавленном состоянии – у мамы была онкология, срочно искал хоть какие-то средства", – оправдапся Дементьев.
Похоронив мать, автор песни Аллы Пугачевой "На коне" теперь помогает отцу побороть рак почки. Ситуация крайне тревожная – уже пошли метастазы в мозг. Лишившийся самого ценного – прав на музыкальную композицию – Дементьев остался и без средств, которые могли бы пойти на лечение. "Даже те 50 тысяч, что я мог бы получить от исполнения песни на выступлении в Москве, помогли бы. Плюс киноверсия – "Тот самый концерт" – идет в прокате, и там каждый раз звучит моя композиция. Понимаю, что отчисления небольшие, но в моем случае имеет значение каждый рубль. Надеюсь, она увидит мою просьбу и пойдет навстречу в такой тяжелой ситуации", – цитирует автора-песенника Starhit.
Примечательно, что свою претензию Александр Дементьев высказал в видеообращении на YouTube, Алла Пугачева вычеркнула его композицию из своего юбилейного концерта в Минске, который дала в начале ноября.
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