"Решит сама": оплевавших концерт Пугачевой в Минске поставили на место

Музыкальный критик Сергей Соседов жестко раскритиковал выступление Аллы Пугачевой в Минске. По его словам, Примадонна представляла на сцене "жалкое зрелище". На защиту исполнительницы встал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" общественник признался, что был искренне удивлен резким выказыванием Сергея Соседова. Вадим Манукян не понимает, как музыкальный эксперт может делать такие заявления, основываясь на снятой на телефон видеозаписи.

"У меня складывается впечатление, что в последнее время Сергей Соседов просто не может дня прожить без негативного упоминания в адрес Аллы Пугачевой. Он по видео с телефона из Минска сделал вывод о том, как поет сейчас Пугачева. И это уровень музыкальной критики?", – высказал мнение член экспертного совета.

Вадим Манукян считает, что Примадонна сама может решить, будет она выступать на сцене или нет. "Складывается ощущение, что Соседов считает Пугачеву своей собственностью. Она разве должна ему повиноваться только на том основании, что он ее когда-то боготворил и обожал? Все это смешно и нелепо", – заключил общественник.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что ему было неприятно смотреть выступление Аллы Пугачевой в столице Белоруссии. Эксперт заявил, что исполнительница еле ходила по сцене и постоянно задыхалась. "Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню", – приводит его слова URA.ru.