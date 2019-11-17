"Заберите у него дочь!": развратное видео Панина взбесило народ

Скандал вокруг видеозаписи очередного сексуального эксперимента Алексея Панина продолжает набирать обороты. Читатели "Дни.ру" призывают органы опеки обратить внимание на нерадивого отца.

Накануне в Сети распространился ролик, на котором Алексей Панин занимается извращенным сексом. В кадре женщина удовлетворяет артиста ногой. Судя по всему, лауреат Госпремии получает особое удовольствие во время процесса, – он стонет и просить спутницу быть с ним пожестче.

Видеозапись вызвала отвращение у читателей "Дни.ру". Многие пользователи потребовали лишить 42-летнего актера родительских прав. "Отберите у него ребенка, пока он из нее не вырастил бог знает кого!", "Люди заберите у него дочь, а то он и до нее доберется!", – написали обеспокоенные комментаторы.

Другие читатели заявили, что Алексея Панина нужно принудительно отправить в психиатрическую клинику. "Давно надо было в психбольницу его закрыть!", "И вот с таким животным оставили дочь и все его мерзости показывают, а не пора в психушку?", – выразили мнение пользователи.

Однако нашелся комментатор, который встал на защиту артиста. По его словам, Алексей Панин – замечательный отец, который любит свою наследницу. "Не за что тут его лишать, обычный троллинг. Он – отличный отец, состоятельный. Дочь всегда одета и обута", – отметил пользователь.