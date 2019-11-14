Безобразника Панина решили обезвредить

Очередная выходка артиста, когда он привязал 12-летнюю дочь ремнем к батарее, повергла общественность в шок. Алексей Панин вызвал негодование и у члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.

По словам эксперта, ему очень неприятно осознавать, что еще вчера можно было отреагировать на какой-то настораживающий поступок человека – тогда бы не случилось каких-то безумных вещей. Он напомнил, что еще в феврале этого года выдвигал инициативу о лишении Алексея Панина всех госнаград.

"Повод был гораздо мягче, но уже тогда было понятно, что этот человек не заслуживает носить звание Лауреата Госпремии России. Тогда все медийные лица начали говорить, что нельзя звания и награды отнимать. Ну вот, дождались дикого видео с дочерью Алексея Панина", – отметил собеседник "Дни.ру". Он подчеркнул, что теперь в Госдуме его инициатива нашла поддержку.

"А зачем же было до этого доводить? Зачем было столько ждать?", – недоумевает Вадим Манукян. В пример он привел жуткий случай с профессором-убийцей из Санкт-Петербурга.

Эксперт уверен, что если бы в 2008 году окружающие вовремя отреагировали на странное поведение преподавателя вуза, то возможно, в 2019 году убийства студентки бы не случилось. "Нельзя ждать, когда человек достигнет дна, нужно реагировать раньше, на опережение", – резюмировал Манукян, имея в виду эпатажные и пугающие выходки Алексея Панина.



Отметим, многие россияне посчитали ролик актера постановкой, ведь процесс снимал оператор. Они предположили, что он помог бы бедному ребенку, если бы Алексей Панин действовал не "понарошку".

