"Уральские пельмени" пожаловались в полицию на Нетиевского

По его словам, шоумен якобы осуществил несколько выплат своему ИП и родным за проведение концертов, которых не было, и написание несуществующих сценариев. Орлов считает, что в итоге шоу "Уральские пельмени" потеряли не менее семи-восьми миллионов рублей.
Точную сумму предстоит установить следователям. "Возможно, она достигнет и 40 миллионов рублей", – цитирует руководителя коллектива Ura.ru. Он добавил, что на эти факты никто сначала не обратил внимание.
Орлов сообщил, что коллектив провел детальную инвентаризацию. Самый внимательный из участников шоу "Уральские пельмени", якобы, обнаружил нарушения. "Они очень явные, мы ждем, что правоохранительные органы заведут дело по статье "Мошенничество", – резюмировал руководитель юмористического шоу.
Высказался по поводу обвинений бывших коллег и Сергей Нетиевский. "По всем фактам моей прошлой деятельности нынешние директора "Уральских пельменей" Евгений Орлов и Ткачева Наталья уже подавали иски в арбитраж, суд подробно в этом разобрался и отказал им", – заявил он. Он не понимает, почему экс-коллеги "не унимаются".
По мнению экс-директора шоу "Уральские пельмени", Орлов решил давить на него. "Теперь пытаются, видимо, те же факты через уголовку провести", – полагает Нетиевский. Он выразил надежду, что стражи порядка во всем разберутся.
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