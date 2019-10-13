Стала известна причина ухода Михалковой из "Уральских пельменей"

Генеральный директор Евгений Орлов подтвердил, что Юлия Михалкова больше не будет участвовать в шоу "Уральские пельмени. В беседе с корреспондентами он рассказал, что артистка переехала в Москву теперь будет работать над собственными проектами.
"Мы с большим пониманием отнеслись к желанию Юли заняться личной и общественной жизнью. Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив "Уральских пельменей", пожелают Юле счастья и успехов", – приводит его слова URA.ru.
Ранее внимательные поклонники обратили внимание на то, что имя актрисы отсутствует на афишах шоу "Уральские пельмени". Они высказали предположение, что знаменитость могла покинуть юмористический коллектив.
Напомним, в 2015 году из проекта ушел Сергей Нетиевский. Коллеги обвинили артиста в незаконном выводе средств. В 2018 году с командой перестали гастролировать Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Юмористы будут участвовать только в концертах в Москве и Екатеринбурге, а также в съемках для телеканала СТС.
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