"Жестоко и неадекватно": Панину отомстили за прикованную к батарее дочь

На днях Сеть облетел ролик, в котором знаменитость отчитывает 12-летнюю девочку за бардак в квартире. Отец буквально тычет ее носом в мусор, а затем привязывает рыдающего подростка к батарее ремнем. Подобная выходка стала поводом для критики.
"Поведение ненормальное абсолютно. В принципе, любое поведение, любое насилие над ребенком неоправданное, жесткое и неадекватное оно, конечно же, нездорово. Непонятно, почему он привязал к батарее ребенка. Это неадекватность, и она нездорова", – высказалась Кульчицкая в интервью Пятому каналу.
По мнению общественницы, поступок звезды сериала "Солдаты" может свидетельствовать о психических отклонениях. Как передает РИА ФАН, подобные выходки скажутся на состоянии его дочери. Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что психические расстройства передаются от родителя ребенку, сообщает Life.
Алексея Панина "прославили" многочисленные скандалы и драки, а также видеоролики сексуального характера, напоминает RT. Он часто провоцирует общественность, вызывая народный гнев. Многие уверены, что таким образом артист пытается привлечь внимание к своей персоне.
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