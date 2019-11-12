"Секса мне хватает всегда": Волочкова об интимной жизни и имплантах

Анастасия Волочкова похвасталась бурной личной жизнью. Бывшая прима Большого театра уверяет, что никогда не оставалась без внимания мужчин.

"Секса мне хватает всегда", – заявила Анастасия Волочкова в интервью корреспонденту "Дни.ру". Балерина подчеркнула, что с такой внешностью, как у нее, сложно остаться неудовлетворенной.

Особенно танцовщица гордится своим пышным бюстом. Грудь, по словам Анастасии Волочковой, стала предметом зависти телеведущей Ксении Собчак. Заклятая подруга не могла поверить, что формы экс-примы Большого театра натуральные, пока сама не проверила на ощупь.

"У меня все свое и настоящее, из наращенного и не своего только когти", – подчеркнула Анастасия Волочкова.

Высказывания недоброжелателей в Сети о том, что у нее якобы стоят силиконовые импланты, которые, к тому же, разного размера, у балерины вызывают только смех. По словам Анастасии Волочковой, такие комментарии указывают на низкий интеллектуальный уровень людей, которые это пишут. Звезда давно наплевала на язвительные выпады завистников.

"Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей... Как? Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешевые вообще.😊 Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили... Мне присылают фото лиц этих "писательниц..."🙊 Без слез не взглянешь, простите... 🙈 Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать...😂", – писала ранее Анастасия Волочкова в своем "Инстаграм".