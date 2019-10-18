Анну Калашникову дерзко обокрали

Анна Калашникова рассказала, как ее обокрали в аэропорту. Девушка посетовала на свою невнимательность. По словам модели, она возвращалась из Монако в Москву с выступлений, когда обнаружила, что пропал кошелек вместе с деньгами и всеми кредитками.
Калашникова отставила его в зоне досмотра, но надеялась, что добропорядочные сотрудники аэропорта найдут его и вернут. Однако кто-то присвоил кошелек. Певица шокирована.
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