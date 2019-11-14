В крайне тяжелом состоянии: Джигарханяна экстренно госпитализировали

Известный актер сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние 84-летнего Армена Джигарханяна описывается как крайне тяжелое.
По предварительным данным, у театрального режиссера обострились хронические заболевания. Как уточняет телеграм-канал Mash, в последние дни артист страдал от пневмонии.
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