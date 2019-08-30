Максакова рискует остаться без элитной квартиры в Москве

В суд обратилось товарищество собственников недвижимости "Город столиц". ТСН потребовало взыскать со звезды задолженность за оказанные коммунальные и эксплуатационные услуги. А также погасить неустойку за несвоевременную оплату платежей.
Содержание апартаментов площадью 189 квадратных метров обходится минимум в 48 тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных услуг. При этом точная сумма долга не сообщается.
Речь идет о московской квартире Максаковой. Сама она там сейчас не живет.
"Неважно, в какой стране проживает владелец квартиры. Он обязан ее содержать в любом случае", – пояснил юрист.
Также специалист добавил, что если Мария проигнорирует повестку в суд, иск будет подан снова. Но тогда сумма долга значительно возрастет с учетом процентов.
Стоит отметить, что ТСН сможет потребовать лишения права собственности ответчика на это имущество. Это возможно в случае, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
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