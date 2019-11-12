Проблемы с сердцем заставили Верку Сердючку заткнуть рот

Недомогание коснулось шоумена в начале рабочего процесса. Очевидцы утверждают, что певец заметно побледнел. Кроме того, он сильно потел и с трудом разговаривал.
Несмотря на ужасное самочувствие, Данилко как настоящий профессионал отыграл роль до конца, стиснув зубы. Лишь после этого он ринулся в гримерку, чтобы попросить помощи.
Оказалось, что у актера серьезные проблемы. По словам медиков, артист перенес так называемую блокаду сердца, при которой резко сокращается ритм.
Состояние Андрея удалось стабилизировать благодаря необходимым лекарствам. Сейчас здоровью Верки Сердючки ничто не угрожает.
Данилко признался, что давно знает о проблемах с сердцем. Он внимательно относится к здоровью, но во время съемок всецело отдается любимому делу. Вероятнее всего, приступ спровоцировали активная работа и переутомление.
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