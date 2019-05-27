Женственная Арзамасова произвела фурор
Знаменитость предстала в элегантном белом топе и того же цвета длинной юбке. Актриса призналась, что этот снимок – "из сундука", а она сейчас находится в курортном Железноводске, куда приехала на международный кинофестиваль "Герой и время". В эти дни он собрал всех звезд!
"Завтра, надеюсь, смогу выложить что-то из фотографий или "сториз", сделанных здесь, а сегодня уже "уютничаю" в номере. Всем добрых снов", – написала Лиза Арзамасова. В соцсети снимок произвел фурор. Фолловеры пришли в восторг от актрисы в новом образе и засыпали девушку комплиментами, передает Пятый канал.
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