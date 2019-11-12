Стало известно о тайной женитьбе Кончаловского

Егор Кончаловский отвел любимую женщину в ЗАГС. У 53-летнего режиссера заметили обручальное кольцо.

Кинематографист, судя по всему, официально оформил отношения с 35-летним юристом Марией Леоновой. Об этом стало известно, после появления четы на премьере фильма Андрея Кончаловского "Грех". Присутствующие заметили обручальные кольца на безымянных пальцах правых рук Егора и Марии.

Отметим, что влюбленных на киносмотре сопровождала мама режиссера Наталья Аринбасарова. Знаменитое семейство выглядело счастливым. Поговаривают, что Наталья Утевлевна и Мария хорошо ладят. Свекровь и невестка живут под одной крышей. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".

У Егора Кончаловского и Марии Леоновой подрастает трехлетний сын. Мальчика зовут Тимур.

Интересно, что с избранницей режиссер познакомился в суде. Леонова защищала интересы Кончаловского.

Добавим, что актриса Любовь Толкалина, с которой режиссер сожительствовал 20 лет, очень тепло отзывается о Марии Леоновой. По словам артистки, Егор Кончаловский много лет мечтал о наследнике. "Тимур – счастливый, долгожданный ребенок, который действительно был рожден в любви, осознанности и покое", - говорила Толкалина в интервью. К слову, в отношениях с кинематографистом Любовь родила дочь Марию, которой уже 18 лет.