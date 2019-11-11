"Что творишь-то?!": Виторган распалился от вида раздетой Судзиловской

Экс-супруг Ксении Собчак не смог пройти мимо фотографии актрисы Олеси Судзиловской. Максим Виторган эмоционально отреагировал на фото 45-летней подруги в купальнике.

В личном "Инстаграм" Судзиловская опубликовала свежее фото. В кадре артистка позирует на фоне бассейна. Знаменитость облачена в красно-белый слитный купальник, который выгодно подчеркивает ее подтянутое тело.

"Всем доброго вечера выходного! Отличный спортивный день мы провели. И так же отлично его завершаем. Как говорит мой знакомый (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала под снимком Олеся Судзиловская.

На публикацию знаменитости отреагировал актер Максим Виторган. Судя по всему, фото красавицы-блондинки распалило воображение актера. Он был очень эмоционален.

"Ну, что творишь-то?!" – написал бывший муж Ксении Собчак. "Макс! Просто занимаюсь спортом", – ответила Виторгану Судзиловская.

Похвалила коллегу по цеху и Ольга Кабо. "Идеальна!" – емко прокомментировала снимок актриса.

Напомним, что после развода с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак 47-летний Максим Виторган начал встречаться с 28-летней актрисой Нино Нинидзе. Актер уже познакомил молодую возлюбленную со своими детьми – вместе они летали в отпуск.