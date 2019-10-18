Джигурда вступился за затравленного друга Панина

Эпатажный артист высказался в своем "Инстаграм" о новой картине Алексея Панина. Никита Джигурда уверен, что фильм "Я вернулся" – это настоящее, достойное кино, что бы там ни говорили о его товарище злопыхатели.

По мнению актера, лента хороша тем, что ее создатели трудились не ради денег. Никита Джигурда, тоже участвовавший в создании фильма, посмотрел черновой вариант картины. Разместив в соцсети тизер, шоумен высказал свое мнение по поводу работы Алексея Панина.

"Настоящее кино получилось, ибо творилось оно не ради баблоса. И, несмотря на малый бюджет картины, в которой все актеры, заметьте, любя Лешу, снимались бесплатно, фильм будет замечательным. И это вопреки циничной, агрессивной, хейтерской атаке на Леху", – написал Никита Джигурда. Он призвал всех своих поклонников обязательно посмотреть эту картину, когда она выйдет на экраны. В комментариях артист отметил, что появится она уже в начале следующего года.

Напомним, о том, что Алексей Панин снимает собственный фильм, стало известно год назад. Помимо актерского таланта, Алексей Панин знаменит эпатажными, скандальными поступками и высказываниями.

Он не раз провоцировал публику резкими и смелыми высказываниями. Кроме того, он любит подразнить народ на тему однополых отношений. Так, в одной из телепередач артист признался, что он бисексуал, а этим летом шутил о том, что сделал себе операцию по смене пола.

Никита Джигурда поддерживает друга и коллегу. По его мнению, общество незаслуженно травит Алексея Панина, ведь каждый, по его мнению, волен поступать так, как считает нужным и иметь свою точку зрения. Сам Никита Джигурда – фигура не менее эпатажная. Он давно заслужил славу скандального героя светской хроники.