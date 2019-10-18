Джигурда вступился за затравленного друга Панина

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Пятница 18 октября
Лента новостей
16:51
Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте из-за пьяного дебошира
16:47
"Лучше помолчать": Зеленский получил внезапный удар в спину
16:18
Москвич украл 360 плиток шоколада и 100 банок кофе из магазинов
16:14
"Стало не по себе": Лукашенко хватил удар после антироссийской выходки
15:57
Совет на выходные
15:51
На Украине признались в подготовке к войне с Россией
15:22
Обрек на гибель: Зеленского обвинили в страшном преступлении
15:20
В центре Ухты полицейские застрелили бегавшего по улицам медведя
14:41
Украинские пилоты сбили с ног бельгийцев знатным "пуком" (видео)
14:40
На Украине признали свое бессилие перед Россией
13:56
"Когда сончик придет?": красавица-дочка Гагариной проявила неожиданную заботу
13:52
"Как будто две сестры": Хаматова показала подросшую дочь у Тодоренко
13:51
Киев выставил себя на посмешище мечтами о захвате Кубани
13:47
В сквере Победы на Шипиловской построят зеленый театр
13:45
В Екатеринбурге посетители банка скрутили вооруженного грабителя
13:38
Кредитные истории более миллиона россиян утекли в Сеть
13:33
"Он полный, но я его люблю": Сафронов отписал имущество парню
13:02
Бочкаревой вынесли приговор после скандала с наркотиками
12:52
"На этом кресле они его и убили": опубликовано видео веселящегося тирана Хачатуряна
12:27
"Грудь вправила": Королева порадовала россиян пикантным видео
12:20
Медведи атаковали жителей Японии и Курил
12:17
Разлученная с мужем Снаткина о рождении второго ребенка
12:09
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала смертной казни
11:55
"Если б были трезвыми": Пригожин жестко припечатал Зеленского
11:44
Следствие раскрыло подробности смерти Марьянова
11:29
Последняя надежда: Заворотнюк от рака решили спасать водой и землей с могилы Началовой
11:27
Голодаю: Высоцкая шокировала народ неожиданным признанием
10:58
Володин предостерег от занижения оплаты труда дорожников
10:56
"Когда этот срам закончится?!": Зеленского пришибли деревянным молотком (видео)
10:45
Тысячи людей наплевали на умирающую от рака Заворотнюк
10:40
"Думала, что потеряю сознание": порнозвезда откровенно о своей жизни
10:38
В Москве начальник отдела МВД задержан за взятку
10:29
Володин рассказал о благоустройстве парка имени Расковой
10:26
Володин обсудил проект реконструкции школы №84 в Саратове
10:16
Шторм: Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на волоске от смерти
10:09
Что случилось с грудью Анастасии Волочковой
09:55
Россиян предупредили об опасности яиц
09:47
В России хотят запретить одноразовые пакеты
09:42
Марина Александрова оказалась в любовном треугольнике
09:27
"А что сказал папа?": голая Савельева прикрыла срам пеленкой маленького сына
09:06
Почему жена терпит роман Фадеева и Серябкиной
09:04
Шурыгина объяснила развод скукой
08:54
Новые подробности: в Сети опубликовали фото из больницы Заворотнюк
08:24
Анну Калашникову дерзко обокрали
08:20
Бывшая любовница Тимати отреагировала на роды его новой подруги
08:17
Беременна? Лорак устроила очередную провокацию
06:19
"Задатки императрицы": Поклонскую возвели на пьедестал после скандала с Собчак
04:04
Красавица Жасмин: босую Миддлтон сравнили с принцессой из мультфильма
02:21
Чем грозят большие перерывы между приемами пищи на работе
00:25
Епифанцев оставил экс-жену и сыновей без жилья
21:58
Синоптики обещали необычно теплый ноябрь
21:47
Уделавшая Загитову юная фигуристка покажет себя на Гран-при
21:42
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
21:41
Известная балерина умерла на 99-м году жизни
21:23
48-летняя Хмельницкая в мини-юбке показала фантастические ноги
21:16
США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии
21:16
"Убирала офисы": на что пошла Бузова ради красивой жизни
21:07
Фриске, Хворостовский, Золотухин: кто следующий умрет от рака мозга
20:53
"Не надо ничего прятать. Ишь какая!": Гузеева устроила переполох в чужом офисе
20:45
Доходы россиян резко выросли
20:36
В Думе выявили вмешательство в российские выборы
20:27
Летает экономом: гордячку Боню вывели на чистую воду
20:25
Мужчина в маске Джокера с топором ворвался в школу в Дагестане
20:07
Старый друг или таинственный незнакомец: как Лобода выпутается из любовного треугольника
19:43
Финка попыталась вывезти на память 400 пачек российских сигарет
19:19
Суд освободил четырех фигурантов дела "Зимней вишни"
19:04
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
18:45
В Ленобласти девочка погибла под колесами электрички
18:13
Экс-жена Абрамовича вновь пошла под венец
18:12
В Удмуртии у хозяев-извергов отобрали собаку
17:57
О вреде "тяжелого алкоголя": Рудковскую разнесли после съемки в модном журнале
17:18
Солнцев высказался о разгуле венерических заболеваний на "Доме-2"
17:02
Виноват Трамп: объявлено о признании Эрдоганом российского Крыма
16:47
Жена Зеленского восхитила народ отменным вкусом
16:45
"Таких красивых девочек просто не бывает!": дочь Кудрявцевой очаровала весь шоу-бизнес
16:35
"Все-таки встречалась": голливудская актриса поведала об отношениях с Питтом
16:25
"Не ешь меня! Возьми лучше моего младшего сыночка": Пельш закричал при виде крокодила
16:05
"Это узаконенный лохотрон": пенсии россиян снова заморозят
16:03
Поклонская огрызнулась на язвительные нападки модницы Собчак
16:02
Дума сокращает рабочий день для женщин на селе
15:29
Володин: Вмешательство США в дела Венесуэлы недопустимо
15:29
"Ты же тоже через это проходила!": бывшую любовницу Тимати разнесли за равнодушие
15:27
Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
15:00
Участников "Дома-2"сразил венерический недуг
14:56
"Замуж!": располневшая Кожевникова предстала в белом платье
14:53
Лобода возбудила народ танцами на столе (видео)
14:42
"Назад дороги нет": Дубцова берет под крыло сексапильных мальчиков
14:29
В Москве врач прописывал старикам гречку вместо лекарства
14:22
Родственные души: почему швейцарцы похожи на русских
14:21
"Ребята, это клиника": Шепелев пришел в бешенство после слов Алибасова о побоях
14:07
Почему появляются прыщи на лице
14:03
"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
14:00
В аэропорту Шереметьево на взлетную полосу выбежала лиса
13:44
"Погибли в креслах": леденящие кровь подробности трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево
13:27
Съедают все на своем пути: жителей Подмосковья терроризируют дикие кабаны
13:25
Лукашенко бросился оправдываться за антироссийскую выходку
13:21
Настоящий рассадник бактерий: названо кишащее микробами место в доме
13:17
Бывший любовник остался без квартиры после жестких слов о Заворотнюк
12:55
В Перми стая собак растерзала на куски пенсионерку
12:47
93-летнего охранника концлагеря судят в Германии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я должна быть сильной ради детей!": пронзительная исповедь вдовы Хворостовского
Тотьмянина обратилась к россиянам после операции
Хамоватая Собчак обрушилась матом на уважаемого человека
"Я его очень люблю": Серябкина о неловком разговоре с женой Фадеева
У любовника Кети Топурии умер ребенок
"Я был под действием таблеток": Пьеха сделал признание о состоянии на съемках шоу
Шоу-бизнес

Джигурда вступился за затравленного друга Панина

Никита Джигурда. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажный артист высказался в своем "Инстаграм" о новой картине Алексея Панина. Никита Джигурда уверен, что фильм "Я вернулся" – это настоящее, достойное кино, что бы там ни говорили о его товарище злопыхатели.

Продолжение: Стефанию Маликову подняли на смех за выбранный образ
прочитано 454 раза

По мнению актера, лента хороша тем, что ее создатели трудились не ради денег. Никита Джигурда, тоже участвовавший в создании фильма, посмотрел черновой вариант картины. Разместив в соцсети тизер, шоумен высказал свое мнение по поводу работы Алексея Панина.

ПО ТЕМЕ

"Слишком цветисто": любовь Джигурды к Анисиной разложили по полочкам

Названа дата свадьбы разбогатевшего Джигурды

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Настоящее кино получилось, ибо творилось оно не ради баблоса. И, несмотря на малый бюджет картины, в которой все актеры, заметьте, любя Лешу, снимались бесплатно, фильм будет замечательным. И это вопреки циничной, агрессивной, хейтерской атаке на Леху", – написал Никита Джигурда. Он призвал всех своих поклонников обязательно посмотреть эту картину, когда она выйдет на экраны. В комментариях артист отметил, что появится она уже в начале следующего года.

Напомним, о том, что Алексей Панин снимает собственный фильм, стало известно год назад. Помимо актерского таланта, Алексей Панин знаменит эпатажными, скандальными поступками и высказываниями.

Он не раз провоцировал публику резкими и смелыми высказываниями. Кроме того, он любит подразнить народ на тему однополых отношений. Так, в одной из телепередач артист признался, что он бисексуал, а этим летом шутил о том, что сделал себе операцию по смене пола.

Никита Джигурда поддерживает друга и коллегу. По его мнению, общество незаслуженно травит Алексея Панина, ведь каждый, по его мнению, волен поступать так, как считает нужным и иметь свою точку зрения. Сам Никита Джигурда – фигура не менее эпатажная. Он давно заслужил славу скандального героя светской хроники.

Автор: 18 октября 2019, 16:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда и другие фрики на 37-летии Панина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Что Джигужда, что Панин-два больных на голову наркома-придурма! Мерзкие твари!
1

Популярные темы форума

Политика

В ООН попросили Зеленского избавиться от позорного наследия Порошенко
"Не туда попали": Путин жестко раскритиковал чиновников
Трамп выступил против президента-клоуна
Киев поймали на обмане после наглого заявления

Шоу-бизнес

"Как жестоко она пострадала": друг посмеялся над наказанием оскандалившейся Бочкаревой
"Это что за клоун?": нелепую Стефанию Маликову подняли на смех
"Крики, вопли": раскрыты шокирующие детали мучительной смерти Марьянова
Джигурда вступился за цинично затравленного друга Панина

Проишествия

Появилось видео дерзкой кражи картины Сальвадора Дали
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"Убирала офисы": на что пошла Бузова ради красивой жизни

Девушка с юности узнала цену деньгам
Шоу-бизнес

"Не в первый же раз": Рудковской предложили отправить Плющенко в секс-тур

Продюсеру посоветовали прекратить издеваться над мужем
Шоу-бизнес

"А что сказал папа?": голая Савельева прикрыла срам пеленкой маленького сына

Молодая мама предстала в непотребном виде
Шоу-бизнес

Новые подробности: в Сети опубликовали фото из больницы Заворотнюк

Стало известно, где актриса проходит лечение

Гороскоп

Совет на выходные
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкин блеснул талантом перед сыном
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
Сколько стоит Мария Шарапова

Регионы

Появились подробности обрушения дома в Приморье
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru