"Время не щадит": Пугачева провела веселый вечер с двумя мужчинами

Шемякин – известный скульптор, а Намин – легендарный музыкант, чья группа "Цветы" несколько десятилетий назад гремела на всю страну. Коллектив до сих пор путешествует по России и собирает полные залы.
"Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя❤️", – написала Алла Пугачева под фотографией.
Подписчики певицы сразу же отреагировали на публикацию, щедро поделившись с Примадонной восхищением ее внешностью и тем, что годы не помешали дружбе с такими прекрасными людьми. Однако некоторые фолловеры Пугачевой отметили, что звезда состарилась.
"Годы берут свое, я говорю о внешности. А талант не берут даже века!" – написала поклонница Примадонны.
"Аллочка! Милая девочка, девушка, женщина, мамочка, бабушка, любимая жена! Всегда радуйте нас своим присутствием, ведь Вы чудо", "Да, время не щадит никого", "Офигенное поколение 💕👍🏼", – отметили подписчики артистки.
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