"Страшная какая": новое фото Пугачевой разнесли в пух и прах

На фотографии певица позирует в клетчатом пальто и шапке. В подписи к снимку артистка сообщила, что уже с нетерпением ожидает возвращения тепла. "С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну", – написала Алла Пугачева. Свою запись звезда сопроводила хештегами #Холодно и #Зиманемое.
Многие пользователи отметили, что снимок получился слишком размытым. По их словам, лицо артистки практически невозможно разглядеть. "Неудачное фото", "Ужас", "Не узнала даже", "Вы здесь так на мужа похожи", "Страшная какая", – поделились мыслями комментаторы.
Поклонники встали на защиту Аллы Пугачевой. Они заявили, что исполнительница замечательно выглядит на фотографии. "Вы как всегда великолепны", "Красавица", "Давайте ждать вместе", "Пусть наша любовь согревает вас в холода", – написали пользователи.
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