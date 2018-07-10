Бывший довел ведущую "Дома-2" до истерики в эфире

Ведущая телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова растрогалась на лобном месте при виде бывшего избранника. Она призналась, что несколько дней назад вновь отправила Сергею Кучерову сообщение с признаниями в чувствах.



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