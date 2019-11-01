Измотанный муж Заворотнюк сбежал

Перед началом выступления журналисты и участники шоу собрались на пресс-конференцию. Среди присутствующих Петра Чернышова не оказалось.
Муж Заворотнюк появился только в конце, когда настало время для общего фото. За те несколько минут, пока Петр был на виду, присутствующие отметили, что он был мрачнее тучи и казался очень измотанным. Как только вспышки фотокамер погасли, фигурист буквально сбежал от любопытных глаз.
В итоге репортеры принялись донимать коллегу по цеху Петра Чернышева Татьяну Навку. Спортсменку спрашивали, как себя чувствует супруг Анастасии Заворотнюк.
"В каком смысле "как он себя чувствует"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо", – цитирует фигуристку сайт "Комсомольская правда".
Напомним, сейчас о звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. Поговаривают, что у артистки глиобластома головного мозга. Якобы знаменитость недавно перенесла операцию.
Семья Анастасии Заворотнюк хранит молчание. Родственники лишь однажды заявили, чтобы прекратить поток лжи: артистка, как оказалось, не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
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