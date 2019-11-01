Молодая жена страстно поцеловала 58-летнего Цекало

Актриса и художница продемонстрировала, как вместе с Александром Цекало отметила Хэллоуин. Оказалось, супруги разбирали коробки, которые стояли в прихожей их дома. Дарина Эрвин рассказала, что вместе с продюсером весь вечер наводила порядок.
Кроме того, артистка обнародовала откровенный снимок с мужем. На фото видно, как влюбленные слились в страстном поцелуе, сообщает Cosmo.ru. Снимок был размещен в "Сторис".
Отметим, Дарина Эрвин периодически публикует в своем микроблоге пикантные моменты семейной жизни. Также художница любит дразнить публику смелыми снимками, демонстрируя свои роскошные формы.
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин живут в США. Большую часть года они проводят в Беверли-Хиллз. Актриса – четвертая жена шоумена. Они тайно сыграли свадьбу за океаном, после чего объявили о счастливом событии.
Александру Цекало часто напоминают о разнице в возрасте и росте с Дариной Эрвин, но звездная пара игнорирует критику. Ранее художница поделилась горячим кадром. Девушка в бикини сделала сексуальное селфи в лифте на Гавайях.
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