Певица Ани Лорак поделилась откровенными мыслями по поводу брака

По признанию певицы, развод с ее мужем Муратом Налчаджиоглу был настолько мучительным, что она теперь не верит в замужество. Лорак добавила, что ее молодой человек придерживается таких же взглядов на жизнь.
Как передает Teleprogramma.pro, Ани старается не допускать в свою жизнь посторонних. Исполнительница уверена, что человек должен сам бороться за свое счастье, оберегая его от завистников.
Знаменитость призналась, что бывший муж редко уделял внимание их общей дочери Софии и мало интересовался ее воспитанием. Несмотря на это, Лорак не мешает им встречаться. Певица уверена: ребенок не должен страдать из-за того, что его родители разошлись и больше не живут вместе.
"По большому счету мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании. Папа был как гость на празднике – сегодня он так и продолжает появляться", – сказала Ани.
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