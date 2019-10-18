Беременна?: Лорак устроила очередную провокацию

Фанаты уже давно гадают – беременна ли Ани Лорак? Недавно певица снова сумела подогреть эти слухи своим примечатльным образом.

Знаменитость уже вовсю поздравляют с беременностью, причем эти слухи не было порождены средствами массовой информации. Округлившийся животик артистки заприметили ее поклонники на очередном концерте с шоу "Дива", который прошел совсем недавно.

Примечательно, что певица выбирала для себя такие наряды, в которых акцент не будет сделан на животе. Тем не менее, преданные фанаты все равно заметили изменения в фигуре Ани. Многие гадают – что это? Просто ли у певицы в последнее время много стресса, кто-то налегает на калорийные вкусности, гормональные изменения или Лорак все-таки беременна и скоро познает радость материнства?

Как сообщает издание "Папарацци", на публикуемых на личной странице певице в "Инстаграме" фото положение дел сильно отличается от реальности. Если сравнить видео с выступлений и публикуемые фото, можно действительно заметить разницу – на фотографиях живот прикрыт, к примеру, широким поясом, а вот на выступлениях он немного выпирает.

Впрочем, делать скоропалительные выводы еще рано. Сама Ани никак не комментирует ситуацию. К тому же, в январе этого года девушка развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. До развода у них появилась уже одна прелестница – София. Теперь же поклонники с нетерпением ждут, когда же Лорак объявит, что снова беременна.