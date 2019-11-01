Оскандалившаяся Вележева нашла заступницу

Скандальный блогер Лена Миро встала на сторону актрисы, устроившей разборки на борту самолета "Москва – Тель-Авив". Она уверена, что Лидия Вележева, заплатившая за билет 200 000 рублей, вполне резонно возмутилась из-за смены борта.

Светский обозреватель уверена, что никакого дебоша звезда сериалов не устраивала. "Она, по вполне понятным причинам, была возмущена хамским отношением Аэрофлота (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) к паксам, которых, видимо, авиаперевозчик держит за быдло", - высказалась Миро в своем микроблоге в ЖЖ.

Она недоумевает: почему никто из пассажиров, кроме Лидии Вележевой, не возмутился происходящим? "Утренний рейс. Лететь около 5 часов. Вылет задерживается по якобы техническим причинам. Каким-каким причинам? Новенький Боинг-777 и технические причины? Аэрофлот не считает нужным ничего объяснить людям, которые платят 200 тысяч рублей за билет?" – возмущена блогер.

Миро отметила, что пассажиров "мариновали" в терминале, затем еще два часа в автобусе. В итоге, посадив в салон, снова высадили, чтобы "поиздеваться" опять в автобусе. "Люди или встали в час ночи или вообще не ложились, чтобы доехать до Шарика, пройти регистрацию и не опоздать. И Афл считает нормальным задержку такого рейса, хотя у людей впереди еще трудный день", – негодовала обозреватель.

Она напомнила, что Лидии Вележевой предстояло в тот злополучный день давать спектакль, радовать зрителя и тратить эмоции. "А откуда их взять, если тебя еще ранним утром совокупили?!" – задается вопросом блогер.

"Люди – терпилы! – глотают хамство Аэрофлота, а потому над ними и издеваются! Как только Вележева возмутилась таким уровнем сервиса и обслуживания, так ее сразу скрутили и выволокли из самолета в слякоть в одном кроссовке", - констатировала Миро. В заключение блогер отметила, что всегда любила "Аэрофлот", но "в последнее время он явно куда-то не туда движется в своем развитии". Инцидент с Лидией Вележевой убедил ее в том, что к пассажирам относятся как к скоту.