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Стоящая на коленях Бледанс показала свои прелести

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая стала объектом для жесткой критики. 50-летняя Эвелина Бледанс решила ответить злопыхателям и опубликовала пикантный снимок.
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Эвелина и ее сын Семен сейчас отдыхают в одном из роскошных отелей ОАЭ. Телеведущая регулярно выкладывает в соцсети собственные фотографии в откровенных пляжных нарядах. Под одним из таких постов злопыхатели написали, что ягодицы Бледанс "старые".

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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Сегодня же, 1 ноября, в соцсети "Инстаграм" знаменитости появилось новое эротичное фото. В кадре Эвелина Бледанс позирует на пляже. Облаченная в бордовый купальник и пляжный халатик в тон, она стоит на коленях.

"Всем доброго утра. После вчерашнего поста про высказывание #стараяжопа мне предложили сделать фотосессию в купальнике, и я не отказалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала под фотографией звезда.

Униженную завистниками Эвелину Бледанс поддержала ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева. "За такой фигурой и такой судьбой стоит ЛИЧНОСТЬ, которая за все спрашивает с себя, не виня никого на свете. Уважаю бесконечно и люблю!!!" – отметила теледоктор в комментариях.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans)

Подписчики посоветовали звезде не слушать недоброжелателей и наслаждаться отдыхом. Пикантный снимок артистки многим интернет-обывателям понравился несмотря на то, что они заподозрили на нем ретушь.

"Столько фотошопа, ретушь, но все равно красиво, как иллюстрация", "Не врите! Этой фотографии лет 20 😅 шикарна ✨ ✨✨⚡️", "Фотошоп рулит))))", "Всем бы быть такими👍 это просто зависть!!! У них нет такой ж......", "Эвелина, зачем слушать неудачников ? Вы молодым фору дадите. Привет вашему Семе. Он клевый", – писали фанаты Эвелины Бледанс

1 ноября 2019, 11:31
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Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом наряде

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