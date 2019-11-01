Стоящая на коленях Бледанс показала свои прелести

Эвелина и ее сын Семен сейчас отдыхают в одном из роскошных отелей ОАЭ. Телеведущая регулярно выкладывает в соцсети собственные фотографии в откровенных пляжных нарядах. Под одним из таких постов злопыхатели написали, что ягодицы Бледанс "старые".
Сегодня же, 1 ноября, в соцсети "Инстаграм" знаменитости появилось новое эротичное фото. В кадре Эвелина Бледанс позирует на пляже. Облаченная в бордовый купальник и пляжный халатик в тон, она стоит на коленях.
"Всем доброго утра. После вчерашнего поста про высказывание #стараяжопа мне предложили сделать фотосессию в купальнике, и я не отказалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала под фотографией звезда.
Униженную завистниками Эвелину Бледанс поддержала ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева. "За такой фигурой и такой судьбой стоит ЛИЧНОСТЬ, которая за все спрашивает с себя, не виня никого на свете. Уважаю бесконечно и люблю!!!" – отметила теледоктор в комментариях.
Подписчики посоветовали звезде не слушать недоброжелателей и наслаждаться отдыхом. Пикантный снимок артистки многим интернет-обывателям понравился несмотря на то, что они заподозрили на нем ретушь.
"Столько фотошопа, ретушь, но все равно красиво, как иллюстрация", "Не врите! Этой фотографии лет 20 😅 шикарна ✨ ✨✨⚡️", "Фотошоп рулит))))", "Всем бы быть такими👍 это просто зависть!!! У них нет такой ж......", "Эвелина, зачем слушать неудачников ? Вы молодым фору дадите. Привет вашему Семе. Он клевый", – писали фанаты Эвелины Бледанс.
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