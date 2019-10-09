"Закрываю телефон в дальней комнате": Шепелев рассказал о большом страхе

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев поделился одним из своих больших страхов. Мужчина признался, что даже закрывает в другой комнате свой смартфон по вечерам.



Медиа-персона откровенно признался, что потребляет очень много разнообразного контента за сутки. В основном, это ролики на видеохостинге YouTube. К тому же, если экс-супруг Фриске не может воспринимать визуальную составляющую, он нередко просто слушает, о чем говорят в материале.

На своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" телеведущий рассказал, что подобное заставляет его думать, будто бы все его знакомые постоянно заняты какими-то важными делами, а он один прохлаждается. Он даже оставил в подписи к фото самокритичные высказывания.

"У меня складывается ощущение, будто все, на кого я подписан бесконечно заняты делом, бесконечно генерят контент, в то время как я, слушая их, ощущаю себя бесконечным тупым потребителем и лентяем", – уточнил Шепелев, – "Они все говорят и говорят, шутят, танцуют, обсуждают, учат, а я молчу, слушаю и совсем не становлюсь умнее или наполненнее, а скорее наоборот (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим.ред.)"

Телеведущий отметил, что сложившаяся ситуация пугает его. Он добавил, что сейчас в мире сложилась такая ситуация, что человек потребляет огромное количество информации, но не успевает и не желает его полностью воспринять и переварить.

"Приходя домой вечерами, я закрываю телефон в дальней комнате, чтобы хотя бы несколько часов посвятить настоящим чувствам и живому общению", – дополнил Дмитрий. В конце он поинтересовался у своих подписчиков, боятся ли они своих гаджетов.

