Собчак получила картину по мотивам собственной свадьбы

В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала видеозапись. Ксения Собчак демонстрирует карандашный рисунок, который ей прислал кто-то из поклонников. На нем телеведущая изображена со своим мужем Константином Богомоловым. Звезды облачены в свадебные наряды.
"Класс! Спасибо большое!" – поблагодарила талантливого фаната Ксения Собчак.
Судя по всему, подарок почитателя в скором времени украсит стены нового дома теледивы. Знаменитость, по слухам, возводит трехэтажный особняк порядка тысячи квадратных метров в Подмосковье. Строительство обошлось Ксении Собчак почти в 40 миллионов рублей. Еще в июле на месте будущего дома знаменитости был только фундамент, а уже в сентябре появились стены.
Примечательно, что в списке желаемых свадебных подарков, которые получили приглашенные на бракосочетание Ксении и Константина, было много предметов домашнего обихода. Так например, Собчак и Богомолов получили эксклюзивный фарфоровый сервиз стоимостью более чем миллион рублей, винтажный ковер за 400 тысяч, несколько наборов дорогого итальянского постельного белья – от 300 до 600 тысяч рублей за каждый, роскошный столик и декоративное панно, которые в сумме обошлись гостям почти в 650 тысяч.
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