"Почти мой размер!": скучающий по Королевой Тарзан купил искусственную грудь

Сергей Глушко гастролирует по Крыму. Артист ежедневно публикует в личном "Инстаграм" фото и видеоотчеты с путешествия.
Сегодня, 9 октября, гуляя по Ялте, Тарзан увидел у уличного торговца забавный сувенир. Сергею приглянулась подушка в форме женского бюста.
О покупке супруг Наташи Королевой не пожалел. Сергей Глушко целый день таскал ее с собой. "Грудь" даже появилась в нескольких свежих постах знаменитости.
Ближе к вечеру Тарзан решил использовать подушку по назначению. Уже в автобусе Сергей Глушко устроил голову в ложбинке и уснул. Отдыхающего на искусственной груди артиста сфотографировали коллеги.
"На гастролях главное окружить себя комфортом…" – подписал снимок Сергей Глушко в личном микроблоге.
Супруга артиста Наташа Королева одной из первых отреагировала на забавную публикацию. "Ахаха, ну почти мой размер!" – написала вокалистка.
Отметим, что сейчас Наташа Королева находится очень далеко от мужа. Вокалистка вместе с мамой отдыхает в Майами.
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