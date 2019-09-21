Королева в алом бикини возбудила народ

46-летняя Наташа Королева, кажется, не держит секретов от поклонников. Сейчас звезда улетела в Израиль с гастролями, но несмотря на плотный рабочий график ей удается и отдохнуть на пляже. Да еще и порадовать поклонников снимками в Instagram.
Так, на днях она поделилась видео с поездки. На кадрах Королева и вся ее команда загорает и купается в море вместе со своим творческим коллективом. Поклонники предполагают, что снимал происходящее супруг певицы Сергей Глушко, известный как Тарзан. Во всяком случае он находится вместе с женой на гастролях, о чем она ранее сообщила подписчикам.
Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря. Поклонники отметили, что звезда пришла в отличную физическую форму – демонстрирует плоский живот, но при этом весьма пышный бюст.
"Наташа, почаще выкладывайте свою красоту, глаз не отвести", "Что же ты творишь, от твоей груди можно умереть", "Ты в ритме танца,тебе некуда деваться". "Девушки в нижнем ряду – огонь!", "Наташа умница! Выглядите супер!", "Плюшечки-сдобнушечки", – буквально завалили комплиментами Королеву подписчики.
Королева ранее заявляла, что ей пока не приходится прибегать к радикальным мерам омоложения. До 55 лет она не собирается ложиться под нож. А потом посмотрит. Нынешнюю свою фигуру Королева считает "прекрасной". При том, что певица активно занимается спортом, она признает, что ей очень повезло с генетикой.
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