Королева в алом бикини возбудила народ

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
Народ молится за сына Булановой после несчастья
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
Сделано важное заявление о шансах мужа спасти Заворотнюк
партнеры
Суббота 21 сентября
Лента новостей
02:35
Что больше всего влияет на развитие рака
22:55
На севере Москвы автомобиль наехал на ребенка
21:54
Разбитого инсультом Гафта отправили в другую больницу
21:52
"Что у вас со вкусом?": россияне разнесли оголившуюся Дайнеко
21:47
"Она площадная...": Резник неожиданно высказался о 70-летней Пугачевой
21:37
Заслуженный артист России умер на 81-м году жизни
21:29
Ливийская экономика потерпела крах и доживает на наследии Каддафи
21:26
"Не хватает романтики и секса": Глюкозе нашли оправдание после слухов о разводе
21:19
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием
21:03
"Скромна до безобразия": квартиру Гурцкая разобрали по кирпичику
20:57
Дарья Мороз поразила переменами во внешности
20:41
"Краснодар" погнал в шею вышедшего на свободу Мамаева
20:19
Страшная находка в подмосковном лесу привела в ужас местных жителей
19:41
"Просто конфетка!": Чехову в золотой "обертке" облизали с ног до головы
19:30
В Подмосковье двое охранников избили рэпера
19:20
Венчание с Собчак обернулось большими проблемами для Богомолова
19:04
Более 400 жителей Удмуртии остались без света
18:44
Не друг ты мне: Зеленский отшил подхалима Лукашенко
18:33
Беременная Миронова раскрыла правду о тайном муже
18:13
Президент Молдавии объявил о перезагрузке отношений с Россией
17:59
Врачам поставили жесткий запрет в лечении больной раком Заворотнюк
17:58
Кокорину вынесли жестокий приговор
17:58
"Деградация": на Украине признали поражение после прихода Зеленского
17:48
"Растет не по дням, а по часам": Собчак сообщила радостное известие
17:07
"Сухостой": Рудковскую отделали под орех за голые ноги
17:07
Актер из "Улиц разбитых фонарей" скончался в возрасте 75 лет
17:03
Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
16:46
Предсказание на выходные
16:42
Загнанного в угол Зеленского толкают на предательство
16:41
"Избавиться от ребенка": Тодоренко шокировали дикими откровениями
16:29
Вылетевший из Уфы самолет совершил экстренную посадку из-за технической неполадки
16:11
"Какая милота!": Высоцкая похвасталась любовным фото с 82-летним Кончаловским
16:07
Малахов выяснил подробности скоропостижной смерти легенды спорта
16:02
США указали на место после угроз Калининграду
15:52
Расследование вмешательства в дела России: Google и Facebook пригласят в Думу
15:51
Похитили миллион из карманов брюк: в центре Москвы обокрали бизнесмена
15:36
В Москве пройдет Первый бизнес-форум для подростков и родителей
15:25
Назван самый высокооплачиваемый рэпер
15:18
"Это просто ужасно": Рианну заплевали за нелепый внешний вид
15:08
"Мосфильм" анонсировал программу новогодних представлений на киностудии
14:51
Путин выпил чаю с плюшками на военных учениях (видео)
14:50
Никаких опухолей не было: вся правда о больной раком Заворотнюк
14:49
Забитого Порошенко жестко унизили перед арестом
14:48
Вологжанин насмерть забил пьяного гостя
14:37
У Паука из группы "Коррозия металла" случился сердечный приступ
14:35
Нелепость: толпа растоптала странно вырядившуюся Дженнифер Лопес
14:32
Audi Q7: легкий тяжеловес
14:31
"Иногда надо": битый Корчевников высказался о рукоприкладстве в семье
14:25
Киев нелепо оправдался за позорный провал на переговорах
14:23
Исаева раскрыла подробности книги о Началовой
14:18
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:12
"Ты как Иисус": Волочкова выставила голую грудь перед ошалевшим Сафроновым
14:01
Раздетый мужчина приласкал утопающую в наслаждении Дубцову
13:53
Объявлено о возвращении и новом бое Конора Макгрегора
13:29
Дерзкая рокерша Подольская шокировала поклонников новым образом
13:25
Высмеявший Лукашенко из-за усов Зеленский перешел черту
13:24
В скандале с уходом мужа Заворотнюк поставлена точка
13:17
Побежавший на Запад Лукашенко плюнул в лицо Путину
13:17
Суд отпустил осужденного актера Павла Устинова
13:15
Идеальный муж: как выбрать
12:57
"Кощунство!": оттопырившая смазанные ягодицы Бледанс приложилась к святым мощам
12:56
Перестарались: на Урале два гея упали с обрыва во время секса
12:44
"Выбрали не то": наглая выходка Зеленского добила украинцев
12:44
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
12:31
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
12:03
Безутешная Лель бросилась к надгробию близкого мужчины
11:56
Влиятельный чиновник назвал условие возврата Крыма Украине
11:52
"Выбора не было": вдова Кобзона рассказала об эмиграции
11:36
Умерла заслуженная артистка России
11:32
"Мозгов не хватило пойти на могилку к Началовой": Кравец побила праведную Борисову
11:29
"Нельзя такое выкладывать": использующий жуткую трагедию в своих целях Билан попал под удар
11:18
Жителя Сахалина растерзал медведь
11:11
"Беда!": как живет 80-летняя Анна Шатилова
11:10
Просто возмутительно: беременная Костенко налегает на спиртное
10:57
Беги, Вова: объявлено о начале Майдана против Зеленского
10:50
"Батя дома": жена показала освободившегося из тюрьмы Мамаева с детьми
10:37
Проклятие сериала о няне: "двойник" Заворотнюк тоже лечилась от рака
10:36
Под Москвой женщина с ружьем вышла охотиться на собак
10:09
Голый зад ликвидированного Панина представили всей стране
09:19
Ослепительной красоты Фриске предстала в подвенечном платье
09:15
"Была серьезная ссора": перед заболеванием Заворотнюк проклял близкий человек
08:44
Роскошнейший подарок Кудрявцевой молодому мужу стал сенсацией
08:19
"Самое страшное для них": Киркоров лишил детей дорогого
08:13
Сокровенные тайны смертельно больной Заворотнюк выставили на всеобщее обозрение
06:27
"Поревела, но взяла себя в руки": перевязанную ремнями Седокову выбило из колеи
04:08
Одинокая Шейк в нижнем белье порезвилась с подругой
02:11
Опасно для здоровья: раскрыта вся правда о туши для ресниц
00:34
Питт приоткрыл завесу тайны личной жизни
22:01
Страшные кадры: в Грозном полыхает крупный ТЦ
21:56
"Человек готов на все": певица Валерия не сдержалась от вида утыканной иглами Гагариной
21:53
"Ревела весь вечер": Глюкоза о свадьбе Бондарчука и Андреевой
21:48
"Очень ждем!": Мухин о возвращении в "Что? Где? Когда?" оскандалившегося Друзя
21:27
Есть пострадавшие: в Москве случилось массовое ДТП
21:23
"Сериал "Крот-2": трагедию Заворотнюк сравнили с громкой историей Алибасова
21:06
Двуличный Зеленский попал в щекотливую ситуацию
20:54
Всплыла правда о романе Барановской и известного певца
20:51
Умер экс-президент Туниса
20:17
В Подмосковье неизвестный повредил более 30 машин
20:04
Бузова кардинально изменила внешность
19:46
Таиланд изменит правила въезда для туристов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии
"Боялась появляться на публике": Меган Фокс откровенно о психологическом срыве
Вышвырнутый из Белого дома Болтон атаковал Трампа
Собчак попала в передрягу после мощной атаки на Эрнста
Барановскую сняли целующейся с известным певцом
"Перепуганный вид": раскрыто состояние Порошенко после ареста
Шоу-бизнес

Королева в алом бикини возбудила народ

Наташа Королева. Фото: GlobalLookPress
Наташа Королева в перерывах между рабочими съемками в Израиле успевает загорать. Певица продемонстрировала свои пикантные формы в алом бикини и свела с ума своих фанатов.
прочитано 826 раз

46-летняя Наташа Королева, кажется, не держит секретов от поклонников. Сейчас звезда улетела в Израиль с гастролями, но несмотря на плотный рабочий график ей удается и отдохнуть на пляже. Да еще и порадовать поклонников снимками в Instagram.

ПО ТЕМЕ

"Плакать хочется": Тарзан выставил голое тело напоказ

Русской Кардашьян сделали непристойное предложение

Так, на днях она поделилась видео с поездки. На кадрах Королева и вся ее команда загорает и купается в море вместе со своим творческим коллективом. Поклонники предполагают, что снимал происходящее супруг певицы Сергей Глушко, известный как Тарзан. Во всяком случае он находится вместе с женой на гастролях, о чем она ранее сообщила подписчикам.

Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря. Поклонники отметили, что звезда пришла в отличную физическую форму – демонстрирует плоский живот, но при этом весьма пышный бюст. 

"Наташа, почаще выкладывайте свою красоту, глаз не отвести", "Что же ты творишь, от твоей груди можно умереть", "Ты в ритме танца,тебе некуда деваться". "Девушки в нижнем ряду – огонь!", "Наташа умница! Выглядите супер!", "Плюшечки-сдобнушечки",  – буквально завалили комплиментами Королеву подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Королева ранее заявляла, что ей пока не приходится прибегать к радикальным мерам омоложения. До 55 лет она не собирается ложиться под нож. А потом посмотрит. Нынешнюю свою фигуру Королева считает "прекрасной". При том, что певица активно занимается спортом, она признает, что ей очень повезло с генетикой. 

21 сентября 2019, 12:37

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Чем старше Наташа, тем больше становится копией своей мамы. Один к одному.
Гость
Ответить
Наташа,фигурка у тебя конечно СУПЕР ! Да и сама ты...веселая,задорная,открытая. Но что случилось с твоими губами и зубами ? Зачем было портить такой прекрасный ротик искусственными винирами и накачанными губами ? Все это состарило тебя минимум на 10 лет. Но мы тебя всё равно любим!
1

Популярные темы форума

Политика

Захарова поймала европейцев за стыдным занятием
Не друг ты мне: Зеленский отшил подхалима Лукашенко
Президент Молдавии объявил о перезагрузке отношений с Россией
США указали на место после угроз Калининграду

Шоу-бизнес

"Она площадная...": Резник неожиданно высказался о 70-летней Пугачевой
Разбитого инсультом Гафта отправили в другую больницу
"Не хватает романтики и секса": Глюкозе нашли оправдание после слухов о разводе
Дарья Мороз поразила переменами во внешности

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Была серьезная ссора": перед заболеванием Заворотнюк проклял близкий человек

Сделано громкое заявление

Шоу-бизнес

Венчание с Собчак обернулось большими проблемами для Богомолова

Режиссеру придется сделать сложный выбор
Политика

Загнанного в угол Зеленского толкают на предательство

Украинские политики по-прежнему видят угрозу для страны в том, что она начнет выполнять свои обязательства
Общество

Малахов выяснил подробности скоропостижной смерти легенды спорта

Друзья и коллеги опровергли грязные слухи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru