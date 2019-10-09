"Нажали на "стоп": Бузова откровенно об отношениях с Батрутдиновым

Слухи о романе Бузовой и Батрутдинова муссируются несколько лет. Поговаривали, что знаменитости даже намерены пожениться.
Ольга и Тимур не спешили опровергать домыслы. Наоборот, подливали масла в огонь. Как-то певец и актриса отправились вместе в отпуск, а позже на всю страну признались в чувствах друг к другу. Теперь звезды ТНТ вместе снялись в шоу про любовь – "План Б".
Поклонники знаменитостей не могут понять, что происходит между Бузовой и Батрутдиновым. Почему, общаясь столько лет, их связывает лишь дружба.
Звезды познакомились, когда Тимур только начинал карьеру в Comedy Club, а Ольга была участницей шоу "Дом-2". По словам Бузовой, в тот момент ее потянуло к Батрутдинову, и это было взаимно. Но оба "нажали на "стоп", чтобы не испортить отношения.
"Мы всегда были интересны и симпатичны друг другу как личности. А сейчас настолько близкие друзья, что не хотим эту связь подвергать опасности. Думаю, что поэтому мы оба еще тогда нажали на "стоп" и не позволили нашим отношениям развиться в нечто большее", – цитирует Ольгу Бузову Wday.ru.
Певица считает, что раз они оба отказались от развития отношений, значит чувства между ними были недостаточно сильными. По мнению Ольги Бузовой, настоящую любовь нельзя так просто заглушить.
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