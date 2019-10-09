"Уральские пельмени" не взяли свою звезду в новое шоу

Внимательные поклонники комиков заметили, что звезды коллектива нет на афишах премьеры, которая состоится 11 октября. На сайте шоу "Уральские пельмени" говорится, что новое представление будет посвящено различным особенностям праздников.
"Он бывает семейным и корпоративным, всероссийским. На нем правит и наживается тамада. День рождения, это грустный он. Если ты его не помнишь, значит он удался", – сказано в описании. К афише прикреплена фотография юмористов. На нем изображены все артисты шоу "Уральские пельмени", но нет Юлии Михалковой, сообщает Ura.ru.
Осведомленный источник в коллективе отметил, что Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". По его словам, отказ актрисы от гастролей вызвал сильное недовольство в команде. "Артисты решили дать дорогу другим участникам", - отметил инсайдер.
При этом на странице в "Инстаграм" у юмористки до сих пор стоит статус: "Актриса и автор шоу "Уральские пельмени". Директор коллектива Евгений Орлов пока не ответил на вопросы журналистов по этому поводу.
В сентябре Юлия Михалкова уже пропускала концерт в Екатеринбурге. Тогда стало известно, что актриса шоу "Уральские пельмени" переехала жить в Москву.
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