Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет молниеносного похудения
Накануне актер опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал, что похудел за девять дней на 4,5 килограмма. "Это ой как реально! Самое главное, чтобы рядом был замечательный тренер, который есть у меня, мой друг Дмитрий", – поделился артист.
Он отметил, что наставник поддерживал его и в эмоциональном плане. "Тренер подсказывал, что, как и зачем кушать. А в основном не кушать", – иронично подметил Исаев.
Как сообщает URA.ru, подписчикам юморист пожелал хорошего настроения. "Не бойтесь ставить цели и выполнять их", – подытожила звезда "Уральских пельменей".
Отметим, что знаменитость в браке второй раз. С первой женой – участницей астраханской команды КВН Евгенией – актер не ужился. Детей супруги завести не успели.
Вскоре после развода в одном из ночных клубов он встретил Ирину. Пара до сих пор не зарегистрировала отношения официально и счастлива в гражданском браке. Возлюбленная подарила мужу двух сыновей – Елисея и Савелия.
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