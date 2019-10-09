Максим Виторган предстал уродливым злодеем

Актер удивил поклонников новым образом. Максим Виторган разместил фото в необычном для себя виде в Инстаграм.

Артист снялся в гриме Джокера. Он оставил рецензию на новый фильм, от которого остался под большим впечатлением. Максим Виторган признался, что думает, читает и обсуждает киноленту уже четвертый день подряд.

"Честно говоря, на выходе из кинотеатра я не думал, что все так обернется. Вообще, для меня это признак большого арт-события. Когда эмоциональная оценка – понравилось/не понравилось; зацепило/не зацепило — становится второстепенной и слишком мелкой для объекта внимания" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – цитирует звезду Teleprogramma.pro. Артист отметил, что картина – больше, чем "Хоакин Феникс – король патологий – которому играть ТАК легко и привычно, что ничуть не умаляет его достоинств".

Максим Виторган заверил, что "Джокер" – больше, чем отсылки и аллюзии. По его словам, это связь кино разных лет, "где добро меняется со злом не только местами, но и внешним видом, инструментарием, целеполаганием – самой сутью". В заключении актер пообещал своим фолловерам, что обязательно будет еще пересматривать этот фильм.

Подписчики в комментариях к посту Максима Виторгана обсудили фильм, а также сошлись во мнении, что образ известного злодея ему к лицу. "Крутой!", "Красавчик!", – написали поклонники артиста.