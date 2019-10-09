Круче Пугачевой: вдова Караченцова готовит грандиозное возвращение на сцену в новом качествесцену в новом качестве

Людмила Поргина служила в "Ленкоме" почти всю жизнь. Она пришла туда в 1973 году и играла в популярных спектаклях "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" (Чилийка), "Юнона и Авось" (Женщина с младенцем), "Три девушки в голубом" (Светлана), "Бременские музыканты" (Атаманша). Однако с середины 2000-х практически отошла от актерской деятельности, сосредоточившись на реабилитации своего супруга Николая Караченцова, получившего тяжелейшую черепно-мозговую травму в результате автокатастрофы.

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