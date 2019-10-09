Круче Пугачевой: вдова Караченцова готовит грандиозное возвращение на сцену в новом качествесцену в новом качестве

Выдержав положенный по покойному мужу траур, Людмила Андреевна решила вернуться на подмостки. 5 декабря она появится перед поклонниками на сцене Культурного центра Главного управления МВД России по Москве. И это будет грандиозно!
Там состоится творческий вечер лауреата всероссийских и международных конкурсов, автора и исполнителя Светланы Фед "Позволь тебе, Москва, сказать". Все собранные средства будут направлены воспитанникам Новомосковской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Название программе выбрано по песне композитора Елены Суржиковой, которую тоже ожидают среди гостей. Будет выступать на бенефисе и Владимир Пресняков – старший – он исполнит соло на саксофоне.
А вдова Николая Караченцова в этот вечер предстанет в новом качестве – она со сцены станет читать стихи. У нее красивый голос, и она обожает русскую поэзию. Может быть, Людмила Поргина даже затмит Аллу Пугачеву, которая всего на полгода младше. Примадонна ведь в сольных программах тоже иногда читает стихи.
А вот петь Людмила Поргина не планирует – вокальными талантами она блеснет 27 октября, в день рождения артиста, на Троекуровском кладбище столицы. Там состоится открытие памятника Караченцову. Церемония эта обещает превратиться в импровизированный концерт.
"Соберутся близкие друзья, и мы споем "Аллилуйя любви", – рассказала вдова артиста в интервью. Это знаменитая финальная ария из советской рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Партию графа Резанова с 1981 по 2005 год в "Ленкоме" пел легендарный актер Николай Караченцов.
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