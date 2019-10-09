Джиган потряс россиян до глубины души

Накануне в Сети опубликовали новый клип исполнителя на песню под названием "Я буду". Хит он исполнил дуэтом с маленькой Софией Берг.
Фолловеры начали гадать, кто эта девочка и кем она приходится музыканту. "Еще один ребенок Джигана?", "Ого. Ребенок. Но она не от Самойловой", "Это чей ребенок?" – недоумевали подписчики.
Как оказалось, София Берг – талантливая и довольно известная вокалистка. За свой пока еще короткий творческий путь она выпустила не один трек.
По мнению поклонников, песня "Я буду" имеет глубокий смысл. В ней рассказывается о том, как важно ценить каждый момент жизни.
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