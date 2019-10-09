"Только пластика мне в помощь": самокритичная Кожевникова взбудоражила поклонников

Актриса Мария Кожевникова, получившая известность благодаря сериалу "Универ", с юмором и самоиронией относится к своей внешности. Так девушка раскритиковала свой образ на портрете.

Примечательный рисунок знаменитости преподнес ее самый главный фанат, с которым девушка старается проводить все свободное время. Фотографию портрета Кожевникова разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На ней девушка изображена в своем привычном образе "Аллочки" – в ярком платье, туфлях на высоких каблуках и с красным бантиком в волосах.

"Нос большеват, в этом случае только пластика мне в помощь, но я лучше с таким, уж слишком боюсь я всех этих вмешательств. Брови "поехали", но это от избытка чувств и мимики, буду ловить одну и как-то договариваться с другой. Волос много, что меня очень радует, но сеченые, хотя это легко исправить у парикмахера (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)", – раскритиковала себя девушка.

Впрочем, Кожевникова отметила, что на рисунке своего обожаемого сынишки ей очень понравилось, как мальчик передал ее настроение и энергию. Особенно артистка отметила изображение своих конечностей. Она подчеркнула, что ноги особенно удались юному художнику.

"Особенная моя гордость на этом рисунке, прошу отметить, это худые и длинные ножки 😍 моя мечта! В общем, комплимент от сына удался, теперь участвуем в конкурсе", – подытожила знаменитость.

Поклонники не могли пропустить публикацию и не удостоить ее лайками и комментариями. Многие с юмором отнеслись к образу актрисы: "И шею, Маша! Над шеей тоже нужно поработать!🤣🤣🤣", "А цветовая гамма характеризует художника как человека не грустного не мрачного в жизнерадостного и оптимистичного👍", "Главное ног , волосы и платье красивое 🤪😂".