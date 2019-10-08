Рудковская взвыла из-за трудной жизни за роскошным завтраком

Музыкальный продюсер Яна Рудковская посетовала на свой напряженный график. Примечательно, что сделала она это за сытным завтраком.

Публикацию знаменитость разместила на своей странице в "Инстаграм". В кадре разместился обстоятельно накрытый стол. На нем и фрукты в вазочках, и хлебные палочки, и колбаса... Дополняет композицию роскошный букет из тюльпанов в высокой хрустальной вазе.

Впрочем, внимание привлекал, по большей части, текст. В нем супруга фигуриста Евгения Плющенко рассказала, что у нее весьма насыщенная профессиональная деятельность, а также поделилась, сколько разных выступлений ей предстоит поставить к новогодним каникулам.

"Доброе утро, сложная неделя, так что завтракаем плотно! Готовим 2 концерта 6-7 ноября Димы Билане в Крокусе , 9 ледовых шоу новогодних шоу "Золушка" с 27 дек -2 янв с балетом -90 тыс. зрителей на ВТБ ДИНАМО Арене , 12 шоу "Лебединое Озеро" 95 тыс. зрителей с 3-8 января в Ледовом Дворце, наши Европейские шоу! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.)" – написала Рудковская.

Кроме того, она отметила, что у нее постоянно проходят съемки нового проекта – реалити-шоу "Супер-Яна", премьера которого состоится осенью. Помимо этого, готовятся к релизу треки таких исполнителей, как Дмитрий Билан, группа "Градусы", Юлиана Караулова и Владислав Рамм.

Поклонники поспешили выразить слова поддержки и восхищения для Рудковской: "Поражаюсь Вашей работоспособностью и при этом способностью оставаться шикарной девушкой!!!💐"", "Все нравится! Талантливый человек талантлив во всем 👏", "Какая же вы умница! Как я хотела бы работать в вашей команде и учиться у вас", "Приятного аппетита. Как всегда Красиво ! Удачи, успехов Вам в работе над проектами. Прекрасная Семья, счастья Вам!!!👍".