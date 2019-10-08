Утяшеву разнесли за грязное лицо

Ляйсан Утяшеву довольно часто критикуют за те или иные промахи. Подписчики разнесли в пух и прах новую фотосессию знаменитости.

Спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" монохромные черно-белые фото. На них супруга шоумена Павла Воли позирует в простом, но утонченном образе. На ней черная водолазка и широкополая шляпа с леопардовым принтом. Также сделан полноценный HD-макияж, который используют как раз для различного рода съемок – визажисты подчеркнули скулы Утяшевой и выделили глаза с помощью темных теней.

Снимок Ляйсан подписала довольно просто и без лишних изысков: "Mood of the day. "Когда характер проявляет женщина – про нее говорят *****, когда характер проявляет мужчина говорят: отличный парень". При этом знаменитость сослалась на Маргарет Тэтчер – первую женщину, ставшую премьер-министром европейской страны.

Впрочем, подписчики знаменитости обратили внимание далеко не на эрудированность владелицы страницы. Многие обрушились на спортсменку с резкой критикой опубликованных снимков. Одним показалось, что веснушки на лице Утяшевой выглядят, как грязь. Другие же высказались, что у фотографа не хватило компетенции и навыков для правильной съемки.

"Увы, не скажу, что игра тенями удачная... Всех благ!", "Что-то с глазами стало, Ляйсан, взгляд стал какой–то тоскливый, потухший. Вы красивая женщина!!! Но глаза выдают – печаль!!!", "Фотографа на кол пожизненно", "Какое грязное лицо!👎", "Что ж вы сделали с лицом, плохо", "Сорри... но первая фотка не айс... Как то вас там состарили...", – высказались пользователи социальной сети.