Не поменялась с 90-х: 50-летнюю Анжелику Варум без макияжа вознесли до небес

Накануне эстрадная певица Анжелика Варум опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новый пост. Фото поразило пользователей Сети до глубины души.

На снимке артистка запечатлена вместе с мужем Леонидом Агутиным. Супруги счастливо улыбаются в объектив, несмотря на усталость, которая хорошо читается на их лицах. При этом у Варум нет ни грамма макияжа на коже.

"Летим немного отдохнуть..." – подписала кадр звезда. Вот только куда и на какой период, Анжелика не уточнила.



Известный композитор Игорь Крутой не смог оставить это фото без комментария. "Какие вы классные и особенные", – высказался расчувствовавшийся музыкант.

Фолловеры тоже не могли скрыть восторга. Многие признались, что питают нежные чувства к этим звездам. По мнению фанатов, Леонид и Анжелика сильно отличаются от других известных пар, ведь в их взгляде просматриваются настоящие и искренние чувства.

"Обожаю вашу пару!", "Какие вы красивые и лучистые!", "От таких фото на душе становится тепло и уютно!", "Заи какие", "Как же приятно на вас смотреть!", "Какие же милашки", "Красивые, теплые, прекрасные!" – написали восторженные подписчики.

"Слава богу вместе, а то вас все разводят!" – пошутил пользователь Сети.



Кроме того, по мнению поклонников, Варум прекрасно выглядит в свои 50 лет. Правда, они недоумевают, как ей это удается. "Как же приятно на Вас смотреть! Не меняетесь – что в 90-х, что сейчас!" – признался обожатель.

