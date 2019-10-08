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"Регулярно портит мне жизнь": Чехова назвала свой главный недостаток

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Интернет-обыватели уверены, что телеведущая скрывает свои истинные размеры. Якобы Анфиса Чехова полнее, чем хочет казаться. 

Продолжение: Не узнать: Макарская показала себя с шикарной фигурой в прозрачной одежде
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Знаменитость опубликовала в "Инстаграме" снимок, на котором позирует в свободной одежде. Поклонникам показалось, что Анфиса Чехова поправилась, и они поспешили сообщить о своих подозрениях телеведущей.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Звезда уверила обывателей, что размер ее одежды долгое время не меняется и остается в пределах 44-46. Однако Анфисе не поверили – комментаторы уверены, что она носит 54-й.

Такие разговоры обижают теледиву. Знаменитость не понимает, почему поклонники обвиняют ее во лжи, ведь она никогда их не обманывает. Чехова подчеркнула, что никогда не обращала внимания на цифры, не скрывала свой вес, рост, возраст и размеры.

"Но, моя правда почему-то не всех устраивает (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). И меня регулярно обвиняют во вранье. Мое обостренное чувство справедливости не дает мне спокойно на все это взирать, потому что "честность" – это мой главный изощренный недостаток. Иногда нужно бы заткнуть свою правду куда подальше, но она лезет из меня пронырливым плющом и регулярно портит мне жизнь🤦🏻‍♀️ И с годами я все чаще понимаю, что правда никому не нужна! Люди не хотят ее слышать, и регулярно отказываются ее признавать и в нее верить", – рассуждает Анфиса Чехова.

Телеведущей горько: за годы, что она ведет микроблог читатели так и не научились ей доверять. Подписчики не замечают честности Анфисы и не ценят это качество в ней.

"Странно, что за все эти инста годы, я не заслужила вашего доверия🙄 В общем, это все, что я хотела сказать. Всем неверующим искренне желаю, чтобы ваша правда никогда не подвергалась сомнению😉", – резюмировала Анфиса Чехова.

8 октября 2019, 15:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Полная стареющая женщина со следами усталости на лице.
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