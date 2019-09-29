"Опухшая и нечесаная": Чехову заласкали за фото "только из постели"

Анфиса Чехова часто делиться со своими подписчиками в Instagram сокровенным. На этот раз она решила показать себя без макияжа, да еще и с утра. Телеведущая опубликовала снимок, на котором она вместе с дочерью и собакой. Судя по всему, семейство только встало с постели.
"Нечесанные и опухшие утренние фото, без макияжа и фотошопа самые искренние. С добрым утром, мои любимые читатели и смотрители моей жизни", – написала Чехова.
Многие поклонники пришли в восторг от фотосессии Чеховой, которая без макияжа раньше-то и не показывалась. Фанаты отметили, что 40-летняя звезда выглядит свежей и похорошевшей. Некоторые даже отметили. что ей вовсе не стоит красится. поскольку так намного лучше.
"Анфиса, вы так намного краше", "Красотульки", "Вы такие уютные", "Вам очень идет естественность", – написали в комментариях.
Однако еще больше внимания привлек милый щенок французского бульдога по кличке Картошка. Фолловеры поинтересовались, сильно ли новый питомец портит квартиру. На это Анфиса ответила, что пока страдает только паркет.
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