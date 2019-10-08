Отчаянная Екатерина Андреева развлекала себя рискованным занятием

Рискованному развлечению звезда предалась на южноафриканском побережье в Гансбае. Она покормила хищников с лодки и из специальной клетки, которая опускается в воду.
Отметим, что Екатерина Андреева очень любит путешествовать именно по Африке. Она уже не раз там бывала.
В феврале этого года ведущая Первого канала провела отпуск в Танзании – в Национальном парке Серенгети. Там Екатерина Андреева наблюдала за дикими животными. Эти края она называет "своим миром".
Отметим, по официальным данным, в прибрежных водах Южной Африки от нападения акул каждый год погибают четыре человека. В рыбацкой деревушке Гансбай и ее окрестностях обитает большая популяция белых акул, которые представляют для человека опасность.
Можно себе представить, как шокированы поклонники Екатерины Андреевой, которая не впервые оказывается между жизнью и смертью из-за жажды адреналина. В клетке на небольшой глубине телеведущая находилась 20 минут.
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