"Кипяток": взрывная дочка Началовой отказалась терпеть унижения

Астролог Алеся Ковалева читает каждого человека как открытую книгу. По просьбе "Дни.ру" она составила портрет Веры Алдониной, дочери покойной певицы Юлии Началовой. В декабре девочке исполнится 13 лет.

"Верочку я бы охарактеризовала как "кипяток" – из-за ее высокой чувствительности и бурной реакции, – сказала астролог. – Она яркая, энергичная, прямолинейная в своих высказываниях и очень трепетная к теме своего я. Ей крайне важно гордиться результатом своих действий, ибо это отражение ее самой".

"Такие люди абсолютно не терпят унижения ни в каком виде, готовы подчиняться только если уважают, – продолжила специалист. – Верочка придает большое значение поддержке близких, но не терпит, когда над ней висят. Рутина также дается ей весьма сложно, поэтому с обучением могут возникать определенные трудности: для нее важно схватить лишь суть, не вникая в детали.

"Семье Веры крайне важно выбрать правильного преподавателя, которого девочка будет уважать, – посоветовала эксперт. – Агрессия и давление здесь не работают, скорее наоборот – порождают ответную негативную реакцию и подливают масла в огонь. Близким в сложные моменты ее лучше не трогать и просто быть рядом, дать время успокоиться. Ее базовая бессознательная потребность – быть первой и лучшей, поэтому она очень болезненно относится к критике на свой счет".

"Девочка творческая, с хорошей реакцией на красоту и гармонию. Зачастую у таких людей проявляются таланты и способности к музыке и искусству, присутствует мелодичный и приятный голос. Несмотря на чувство собственного достоинства и природное обаяние, девочка может быть склонна к грусти и ощущать себя очень одинокой. Задача окружения – как можно чаще хвалить ее, показывать свою любовь, признавать успехи", – уверена Алеся.

"В качестве профессиональной сферы я бы предложила обратить внимание на творческие направления – шоу-бизнес, рекламу, организацию праздников. Любые направления, исключающие рутину и подразумевающие яркую демонстрацию себя", – заключила Ковалева.

